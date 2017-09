Tuningen Jetzt dürfen die Bürger investieren

Tuningen. Bereits im Vorfeld wurde signalisiert, dass die EnBW ein Bürgerbeteiligungsprogramm auflegen wird. Stefan Kempf, Leiter kommunale Beziehungen, und Karsten Lüdke als Kommunalberater der EnbW stellten die Grundzüge des Programms vor.

In der Tuninger Projektgesellschaft ist derzeit die EnBW zu 100 Prozent Gesellschafter, für die Anrainer und Bewohner von Tuningen soll nun ein Nachrangdarlehen über 500 000 Euro aufgelegt werden. Dort kann sich in der ersten Tranche jeder Bürger mit einem Betrag von maximal 10 000 Euro beteiligen. Dieses Darlehen wird auf eine Laufzeit von fünf Jahren gewährt, die Verzinsung wird voraussichtlich bei 2,25 Prozent liegen. Das genaue Prozedere soll in einer Bürgerversammlung vorgestellt werden, danach wird das Programm nach dem System "wer zuerst kommt..." gestartet.

Darlehensabwicklung soll so einfach wie möglich gestaltet werden