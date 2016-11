Tuningen Jede Menge Power für die Orgel

Den zweiten Part übernahm die "SAM-Band" mit Georg Hauser an der Gitarre, Peter Wahl Gitarre, Manfred Müller an der Mundharmonika und Markus Rademacher am Cahon. Diese Formation hatte sich aus Mitgliedern des Projektchores heraus gebildet und mit "Immer weiter fort", "Colours" sowie "Wenn jetzt Sommer wär" ging es streckenweise richtig rockig zu. Im dritten Step gaben Ute und Michael Wild mit ihren Schülern Einblicke in die Gitarren- und Flötenwelt. Dann kam der große Auftritt der "Next Generation" mit modernen Top-Hits. Cedric Biamont, Firas und Yasmin Ayari, Aaron Müller und Silvia Schwarz sorgten mit ihren Titeln Use somebody, Little talks, Zombie und zum Abschluss Hit des road jack für jede Menge Power in der bestens gefüllten Kirche. Die Zuhörer ließen sich regelrecht mitreissen und alle waren sich einig, daß es in der Kirche durchaus mal rockig zugehen kann. Den letzten Programmpart setzte dann nochmals der Projektchor. "Deep river, over the rainbow my gentle harp" oder als fulminanten Schlusspunkt "Happy star". Das zweistündige Gesamtprogramm war völlig abwechslungsreich und kurzweilig.

Die katholische Kirchengemeinde stellte die St.-Anna-Kirche für das Konzert gerne zur Verfügung und der Projektchor spendete den kompletten Spendenerlös für die anstehende Orgelrenovierung.