Tuningen In Bildungseinrichtung wird investiert

Tuningen. Die Kosten für den Anbau werden auf rund 890 000 Euro brutto geschätzt. Es ist eine Erfolgsgeschichte: Die Kernzeit- und Ferienbetreuung der Ganztagsschule mit Mensa wird von immer mehr Kindern genutzt.

Begann die Einrichtung im Jahr 2002 mit zwei, so sind es heute 60 Schüler, die den ganzen Tag in der Schule verbringen. Das braucht Platz. Der Villinger Architekt Thomas Broghammer stellte in der Gemeinderatssitzung am Donnerstag die erste Planung vor.

Danach werden in einem Anbau direkt am zuletzt entstandenen Gebäudeteil an der Westseite des Gesamtkomplexes zwei Klassenräume, die Schulküche neu und eine zusätzliche Lerninsel geschaffen.