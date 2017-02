Tuningen Horrender Preis für Schilder schockiert

265 Teilnehmer konnten an den Wanderungen verzeichnet werden, so Schriftführerin Daniela Ebert. Mit durchschnittlich 14 Personen war man unterwegs. Finanziell konnte ein kleines Plus in 2016 verzeichnet werden, so Kassiererin Monika Ebert. Mit 86 Mitgliedern war diese Anzahl unverändert zu 2015.

Die fehlenden Beschilderungen auf dem Hauptwanderweg sind Wegewart Gert Jäckle schon seit längerem ein Dorn im Auge, in 2017 sollen diese jedoch neu aufgestellt werden. Diesen Weg soll künftig im Gebiet des Eckbühls eine Ruhebank zieren, die den Wanderern eine Möglichkeit zum Ausruhen gibt. Der Vorsitzende kündigte den Mitgliedern an, dass er bei den im nächsten Jahr stattfindenden Wahlen sein Amt in andere Hände geben will. "Nach 20 Jahren wird es an der Zeit für einen Wechsel", so Bernd Schneckenburger. Allerdings apellierten die Mitglieder sich diesen Schritt nochmals zu überlegen, zumal sie mit seiner Leistung bestens zufrieden seien.

Zum Abschluss der Hauptversammlung ließ man die Wandertouren aus 2007 in Form einer Bilderschau nochmals Revue passieren.