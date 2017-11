Tuningen Hoppmann setzt dynamische Akzente

Tuningen . Das Orchester präsentierte sich mit einem tollen Klangbild und einem abwechslungsreichen Programm.

Doch zuerst hatte das Jugendorchester seinen großen Auftritt. Die 20 Jungmusikanten stellten beeindruckend unter Beweis, dass die Jugendarbeit weiterhin gute Fortschritte macht.

Die Leiterin Ute Böcher stellte das anspruchsvolle Programm ganz im Sinne der Jugend zusammen, sei es mit der Aerospace Overtrure, Funkytown, Hey Jude oder auch mit Neil Diamonds "Sweet Caroline". Das ausgewogene Orchester zeigte sich in Bestform und setzte den offiziellen Schlusspunkt mit "Sowewhere in my Memory". Bei der Zugabe hatten sich die Jugendlichen etwas Besonderes einfallen lassen. Beim Cup-song setzte ein Gesangstrio mit Larissa Mauthe, Jasmin Rosic und Alina Göhrung einen Solopart ins Stück. Dann wurde es richtig voll auf der Bühne. Das Aktivenorchester kam mit hinzu, und so sorgten über 50 Musiker für einen fulminanten Akzent mit der Filmmelodie "Game of Thrones". Dabei war Matthias Hoppmann erstmals am Dirigentenstab.