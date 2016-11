Tuningen Hoppmann gibt jetzt den Takt an

Tuningen. Der neue Mann am Dirigentenpult stammt ursprünglich aus Möckmühl im Kreis Heilbronn, studierte dann in Trossingen Musikpädagogik mit Fachrichtung Trompete und schloss 2013 mit dem Diplom ab. Neben seiner Tätigkeit in Tuningen ist er Trompetenlehrer in Trossingen und Donaueschingen, wo er auch noch die Vorschüler unterrichtet.

Fast ein Heimspiel

Zwischenzeitlich wohnt er fest in Trossingen und so hat er in Tuningen fast schon ein Heimspiel. Der Kontakt zum neuen Dirigenten kam auf Empfehlung des Kreisverbandsdirigenten Ralf Vosseler zustande, und so hatte dieser dann Gelegenheit sich in einem Probedirigat vorzustellen. "Das hat auf Anhieb geklappt. Ich war mit dem Orchester zufrieden und umgekehrt offensichtlich auch", erklärte Hoppmann beim Gespräch mit dem Schwarzwälder Boten. Die Musikanten haben sich einstimmig für ihn entschieden und so brauchte sich der Vorstand auch um keine weiteren Bewerber mehr kümmern.