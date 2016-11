Tuningen Hoppmann folgt auf Baumann

Tuningen. Hintergrund sind jedoch keinerlei Querelen oder fehlende Fachkompetenz, ganz im Gegenteil, so der Vorstand des Musikvereins. Schließlich habe man mit Johannes Baumann in seiner Zeit beste Konzerte präsentieren können, und immer wieder habe der Dirigent mit der Auswahl der Stücke und dem musikalischen Ergebnis bewiesen, dass sich das Orchester auf einem hohen Niveau befindet. Aber nach elf Jahren wolle man auch mal wieder neue Wege gehen, und ein neuer Dirigent bringe auch neue Impulse in das junge Orchester.

So hatte man sich auf die Dirigentensuche gemacht und mit Matthias Hoppmann, welcher am 1. Dezember seinen Dienst antritt, bereits einen Nachfolger engagiert. "Mir hat die Arbeit in Tuningen bestens gefallen und ich habe mich hier auch wohl gefühlt", so der scheidende Dirigent Johannes Baumann. Aktuell schaut sich der Musiklehrer nach einem weiteren Orchester um, wobei er mit der Ausbildung vieler Schüler, der Leitung des Hohnerorchesters in Trossingen und des Harmonikaorchesters in Rötenbach noch viel beschäftigt ist. Zudem ist er Landesdirigent Baden-Württemberg und Mitglied im Landesmusikrat Baden-Württemberg. Höhepunkte in Tuningen waren für ihn stets die Jahreskonzerte, aber auch das 100-jährige Bestehen 2011 war ein besonderes Erlebnis. Das dortige Jubiläumskonzert wie auch der Massenchor auf der Tuninger Ortsmitte waren besondere Höhepunkte für den Dirigenten. Ganz verlieren wird man Baumann nicht, er wird weiterhin als Schlagzeugausbilder regelmäßig nach Tuningen kommen.

Bürgermeister Jürgen Roth bedankte sich im Namen der Gemeinde für das gute Engagement Baumanns. Die Musikanten werden Johannes Baumann in seiner letzten Probe Ende November gebührend verabschieden.