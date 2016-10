Tuningen Heute feiert Ausstellung Vernissage

23 Werke stellt sie in der Museumsscheune aus, hier dominiert die große Abwechslung der Techniken und Bildstile. Allerdings ist zu erkennen, dass der Mensch in ihren Bildern immer wieder eine große Rolle spielt, sei es in den Aquarellen, Öl- und Acrylbildern bis hin zu den verschiedenen Skulpturen.

Eines ihrer Werke ist das Bild "New York", das nur kurze Zeit vor dem 11. September 2001 fertiggestellt wurde. Ihr Mann Josef Dreer, welcher sie auf den Ausstellungen ebenso unterstützt wie bei der Namensgebung der Bilder, hatte auf Anhieb dem Bild diesen Namen gegeben. Kommunikation spielt bei den Bildern eine große Rolle. Menschen tauchen in unterschiedlichen Facetten auf.

Neben den Bildern werden auch Skulpturen aus verschiedenen Materialien gefertigt. Metallspäne werden hier ebenso verwendet wie auch verschiedene Hölzer oder Stoffe.

Beim Heimatverein freut man sich auf die diesjährige Herbstausstellung, welche in den kommenden Wochen zu sehen ist. Neben der heutigen Vernissage, zu der alle Interessierten herzlich eingeladen sind, ist das Museum am 9. und 16. Oktober sowie am 6. und 20. November jeweils nachmittags ab 14 Uhr geöffnet.