Tuningen Herzensangelegenheit

Letzteres habe er in Tuningen an vielen Stellen erfahren, ob im Begegnungszentrum e5, bei den Vereinen oder in den Kirchen und Kindergärten. Das Ehrenamt sei hier sehr ausgeprägt, und er bestätigte: "Tuningen hat Herz."

Aber Herzlichkeit sei nicht einfach da. Sie bedürfe ständiger Arbeit und falle einem auch nicht immer leicht. Zusammen mit Pastorin Elisabeth Kodweis von der evangelisch-methodistischen Kirche wie auch Helmut Pipiorke wurde ein prägender ökumenischer Gottesdienst gefeiert.

Aus allen drei Kirchen zusammen bildete sich ein Gesamtchor, der den Gottesdienst umrahmte, ebenso spielte der Musikverein Tuninger unter Leitung von Matthias Hoppmann.