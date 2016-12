Tuningen Helfer stoßen an Belastungsgrenze

Tuningen. Jetzt plant die Gemeinde eine Zusammenarbeit mit dem DRK. Im Gemeinderat wurde ein Konzept zur mobilen Integrationsberatung vorgestellt. Franzi Hauer als Sprecherin des Tuninger Helferkereis lobte im Vorfeld das hohe Engagement der Tuninger Helferschar. Aktuell stehen pro Flüchtlingsfamilie zwei Paten bereit, um Hilfe für das Alltagsleben zu bieten.

Die rund 50-köpfige Gruppe der Ehrenamtlichen sei recht aktiv und stößt öfters an die Leistungsgrenzen. Da die Aufgaben zur Unterbringung der Flüchtlinge bei der Kommune liegt, wurde in Tuningen bereits vor längerer Zeit beschlossen, hierzu eine Halbtagesstelle zu schaffen. Diese zu besetzen war jedoch bisher nicht möglich. So sucht die Gemeinde nach anderen Lösungen.

Dorothee Stoffer als Leiterin der Migrationsdienste beim Kreisverband des DRK stellte dem Gemeinderat ein mögliches Grundpaket sowie zusätzliche Module zur Flüchtlingsbetreuung vor.