Tuningen Große Herausforderungen für 2017

Erfreulich sei es, dass die Seelsorgeeinheit mit den Eheleuten Lucia und Christian Feuerstein als Gemeindereferentin beziehungsweise Diakon verstärkt werden konnte. Dass diese für ihre fünfköpfige Familie ein Haus in Tuningen gefunden haben, ist für Tuningen eine glückliche Fügung, da man die beiden nun unmittelbar "vor der Haustüre" habe.

Sie hätten sich im ersten Vierteljahr bereits gut eingearbeitet, fühlten sich in Tuningen wohl und auch die Kinder hätten sich bereits gut eingelebt.

Restaurierung der Orgel große Herausforderung

Die große Herausforderung für das neue Jahr sei die dringend notwendige Restaurierung der Orgel. Diese wurde vor 20 Jahren gebraucht angeschafft und müsse nun dringend grundlegend saniert und gestimmt werden. Rund 20 000 Euro seien hierfür aufzubringen. Jetzt suche man gute Ideen und hoffe auf eine große Spendenbereitschaft, um diese Summe aufzutreiben. Zum 50-jährigen Bestehen der Tuninger St. Anna-Kirche soll die Orgel wieder rein und harmonisch erklingen. Ein gutes Miteinander bestehe mit den beiden Pfarrern Andreas Schulz und Michael Schuhmacher. Trotz eines vollen Terminkalenders seien diese stets in Tuningen präsent. Pfarrer Schulz gab das Lob gerne an die Gemeinde zurück: "Hier in Tuningen herrscht ein tolles Klima und eine gute Atmosphäre", bestätigte er.

Musikalisch wurde der Neujahrsempfang von Emily Schneckenburger auf dem Saxofon und Louisa Schuhbauer auf der Querflöte eröffnet.