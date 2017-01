Tuningen Gemeinde arbeitet die Reformation auf

Kulinarische Zeitreise

Am Freitag, 10. März, führt ein erfahrener Koch seine Teilnehmer in zwei Gruppen in die kulinarische Welt in der Zeit Martin Luthers ein.

Einen weiteren Höhepunkt liefert am Samstag, 25. März, die Aufführung des exklusiv für das Reformationsjubiläum geschriebenen Luther-Musical "Bruder Martinus" von Siegfried und Oliver Fietz in der Festhalle Tuningen.

Erich Vosseler aus Aldingen referiert am Sonntag, 9. Mai, beim Seniorenkreis zum Thema Martin Luther und seine Lieder.

Das erste Jubiläums-Halbjahr endet am Sonntag, 25. Juni, mit einem Ausflug nach Meersburg. Dort werden die Teilnehmer durch eine Sonderausstellung geführt, die besonders über die Reformation am Bodensee informiert.

Der erste Vortrag nach den Sommerferien trägt den Titel "Lachen und Humor bei Luther". Werner Thiede von der Universität Erlangen geht auf die Tischreden, auf heitere Worte und derbe Scherze Luthers ein und zeigt seinen Zuhörern am Freitag, 29. September den Reformator aus einer ganz neuen Perspektive.

Predigtreihe zeigt vier Grundsätze auf

An den vier Sonntagen im Monat Oktober erläutert der Ortspfarrer von Tuningen, Helmut Pipiorke, in einer Predigtreihe die vier Grundsätze der Reformation. Am Reformationstag selbst, am Dienstag, 31. Oktober, feiert die Kirchengemeinde Tuningen ein Gemeindefest, das mit einem Festgottesdienst zur Reformation beginnt.

In den beiden letzten Monaten des Jahres kommen nochmals zwei namhafte Experten zu Wort. Der Kirchengeschichtler an der Universität Tübingen, Volker Leppin, spricht am Freitag, 10. November, am Geburtstag von Martin Luther, über "Aspekte der Biografie" des Reformators.

Rechtfertigungslehre aus heutiger Sicht

Wilfried Härle referiert am Freitag, 8. Dezember, über "Luthers Rechtfertigungslehre heute". Diese Veranstaltung über das wichtigste Thema Martin Luthers, das gleichzeitig sein Vermächtnis für die evangelischen Christen bildet, beschließt das Reformationsjubiläum in Tuningen.

Außer diesen Hauptveranstaltungen bieten zusätzlich einige Gemeindekreise, so zum Beispiel die beiden Frauenkreise und der Seniorenkreis einige Angebote, die sich mit der Reformation befassen. In Tuningen will man sich mit der Ursache der Reformation und mit ihren Auswirkungen bis heute beschäftigen. Die Teilnehmer der Veranstaltungen stellen sich neu den Glaubensaussagen der Reformation, die bis heute die Grundlage für den evangelischen Glauben bilden.