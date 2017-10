Tuningen Gelungenes Hörerlebnis in der Kirche

Pastor Hans-Ulrich Hofmann freute sich mit den Gästen, dass man in den Kirchenräumen erstmals ein Konzert dieser Art bieten konnte. "Die Kunst der Flöten", so die Übersetzung des Ensemblenamens, kam in den Kirchenräumen perfekt zur Geltung.

Im zweiten Teil startete man mit Melodien aus dem venezianischem Gondellied, beim Quartett op. 26 von Franco Cessarini waren die Musikanten bei den vielen Taktwechseln und harmonischen wie auch disharmonischen Passagen aufs Höchste gefordert.

Den Schlusspunkt setzten die Musiker mit dem Intermezzo Farandole von Georges Bizet, und das Publikum würdigte die Leistung mit kräftigem Applaus. "Wir wollten jetzt mal unsere neu gestaltete Kirche als Konzertraum testen, und dies ist absolut gelungen", so Pastor Hofmann. Die Gemeinde überlegt, solche kleineren Konzerte im Wechsel mit den anderen beiden Kirchen zu wiederholen.