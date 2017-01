Tuningen Film macht Auftakt zu Veranstaltungen

Wer war dieser Martin Luther und was veranlasste ihn zur Veröffentlichung der 95 Thesen, durch die die Reformation angestoßen wurde? Man müsse die damalige Welt verstehen, damit man die Umstände, die zur Reformation führten, begreifen könne, schreibt die englische Historikerin Lyndal Roper. Martin Luther erhob seine Stimme gegen die Missstände in der damaligen Kirche und er war nicht der erste, der dies wagte. Jan Hus endete deshalb schon 100 Jahre zuvor in Konstanz auf dem Scheiterhaufen. Aber Martin Luther hatte Freunde, die ihn unterstützten und die die Reformation weitertrieben.

Der Film über Martin Luther, den der bekannte kanadische Regisseur Eric Till drehte, gibt einen Einblick in die damalige Zeit und in das Leben und Wirken von Martin Luther. Der Streifen beeindruckt durch hervorragende Schauspieler, vorweg durch den Hauptdarsteller Joseph Fiennes und durch tolle Kostüme und Kulissen, teilt die evangelische Kirchengemeinde mit. Luther werde in seiner inneren Zerrissenheit dargestellt, so wie er an sich selbst und an Gott zweifelte. Seine Zwiegespräche mit sich selbst, mit Gott und sogar mit dem Teufel brachten ihn nicht vom Glauben ab. Dieser Film eigne sich, wie kein anderes Medium, in 123 Minuten zur Einstimmung auf die nachfolgenden Jubiläums-Veranstaltungen, welche über das ganze Jahr hinweg von der evangelischen Kirchengemeinde Tuningen angeboten werde.

Die Veranstaltungsreihe beginnt mit der Aufführung des Luther-Films am Freitag, 27. Januar, ab 19.30 Uhr im evangelischen Gemeindehaus. Der Eintritt ist frei, ein Unkostenbeitrag wird erbeten.