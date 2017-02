Tuningen "Faszination neue Medien – oder?"

Referenten sind Pia Wenzler, Sozialpädagogin (B.A.), F. Häßler von der Erziehungsberatungsstelle der Fachstelle Sucht und F. Schuler von der Beratungsstelle für Eltern, Kinder und Jugendliche in Villingen-Schwenningen.

Es wird ein Kostenbeitrag in Höhe von zwei Euro pro Teilnehmer erhoben. Anmeldungen sind möglich über die Schulsozialarbeit an der Grundschule Tuningen (Telefon: 0151/1 02 521 97, per E-Mail: schulsozialarbeit-tuningen@web.de oder direkt bei der Fachstelle Sucht Villingen-Schwenningen, Telefon 07721/8 78 64 60 oder per E-Mail: fs-sbk@bw-lv.de.