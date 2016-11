Tuningen Essen und dabei Spenden sammeln

Tuningen. 2007 wurde die Hilfsorganisation Educare gegründet. Ziel ist es ärmsten Menschen aus sozialen Randgruppen in Brasilien zu helfen. Schwerpunktmäßig werden Kinder und Jugendliche in den Slums von Sao Paulo betreut.

Mit gutem Netzwerk Kindern in den Elendsvierteln helfen

Christine und Marius Ritzi gaben einen kurzen Überblick der Arbeit vor Ort. "Alle sind mit Herzblut bei der Sache", so Christine Ritzi. In den vergangenen Jahren habe man ein gutes Netzwerk aufgebaut, um den Kindern in den Elendsvierteln zu helfen. Gewalt, Drogen oder Prostitution gehörten dort zum bitteren Alltag. Mit der Hilfsarbeit erreiche man, dass diesen Kindern Perspektiven geboten werden.