Tuningen Erstmals auch Glaskunst im Angebot

Karin Haf freut sich mit dem Heimatverein mit der hohen Vielfalt auf die Ausstellung, die am Samstag, 3. Dezember, von 14 bis 19 Uhr sowie Sonntag, 4. Dezember, von 14 bis 17 Uhr geöffnet ist. Während in der Museumsscheune der Verkauf stattfindet, gibt es in der gemütlichen Heimatstube Glühwein, Kaffee und Kuchen. Letzterer kommt von den Ausstellern, denn anstatt einer bei anderen Märkten fälligen Ausstellergebühr spendet jeder einen Kuchen. Der Erlös geht direkt an den Heimatverein.