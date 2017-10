Tuningen Erst die Übung, dann die Abrissbirne

Über den Wasserwerfer auf dem Dach des Löschfahrzeuges konnte mit "vollem Rohr" gearbeitet werden, aber auch am rückwärtigen Gebäudeteil hatte man Löschtrupps positioniert.

Da das Wohnhaus in den nächsten Wochen ohnehin zum Abriss steht, war in diesem Falle eindringendes Wasser kein Problem. Im Ernstfall versucht man jedoch, ein geringstmögliches Schadensmaß zu hinterlassen, wohlbemerkt jedoch, dass das Löschen des Feuers und die Rettung der Menschen oberste Priorität haben. Den tatsächlichen Ernstfall hatten die Tuninger Anfang des Jahres, als bei hohen Minustemparaturen ein Wohnhaus in der Hauptstraße brannte.

Die Manöverkritik fiel durchweg positiv aus, sowohl der Tuninger Bürgermeister Jürgen Roth wie auch Kommandant Reinhard Link zollten der Mannschaft großes Lob. Den anschließenden Kameradschaftsabend im Teinosaal feierte man dann zusammen mit der Altersmannschaft.