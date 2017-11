Tuningen Engagierte Mitglieder ausgezeichnet

Tuningen (bt). Ralf Vosseler, Verbandsdirigent im Blasmusikverband Rottweil-Tuttlingen, freute sich in seiner ursprünglichen Heimatgemeinde diese Ehrungen vorzunehmen. Es sei nicht selbstverständlich, dass sich Vereinsmitglieder auf Jahrzehnte in ihren Vereinen so engagierten und für die Nachwuchsmusikanten eine entsprechende Vorbildfunktion hätten.

Die Ehrennadel in Bronze erhielten Laura Belzner und Philipp Becker für zehn Jahre. Die Auszeichnung für 20 Jahre mit der silbernen Ehrennadel erhielten Daniela Ebert, Sebastian und Fabian Bieberstein. Die goldene Auszeichnung für 30 Jahre konnte an Martin Fink und Markus Haf vergeben werden. Der Vorsitzende Erich Bieberstein ernannte die beiden Jubilare zusätzlich zu Ehrenmitgliedern im Musikverein.

Eine ganz besondere Auszeichnung erhielt Simone Rieflin. Sie ist seit 25 Jahren Kassiererin im Musikverein, zuvor hatte sie verschiedene Ämter als Beisitzerin und Pressewartin inne. Für dieses außergewöhnliche Engagement erhielt sie die Verbandsurkunde und die Ehrennadel in Gold mit Diamant. Dies allerdings sei ihre letzte Ehrung in dieser Funktion, erklärte die Geehrte. Bei der nächsten Hauptversammlung werde sie diesen Posten abgeben und hofft, dass sie diesen in jüngere Hände geben kann.