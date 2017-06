Tuningen Das höchste Glück der Erde...

Schließlich geht es im Trab an der Longe durch die Halle

Schließlich kamen die ersten Schulpferde in die Reithalle. Anfangs wurde jedes Pferd von einer Helferin geführt, dann ging es Schritt für Schritt zum leichten Traben an der Longe. "Da sind einige Talente im Sattel, zeigen keinerlei Angst und machen nach kürzester Zeit tolle Fortschritte", sieht die Pferdewirtin Ulrike Mend die begeisterte Reiterschar.

Ziel des dreitägigen Lehrgangs sei, die Grundzüge zu kennen. Viele bleiben nach solch einem Schnuppern beim Reitsport hängen. So zumindest haben es etliche der derzeit rund 150 Kinder auf dem Thurihof erlebt. Dort erhalten Sie in Gruppen- und Einzelstunden regelmäßig Reitunterricht. Hierfür sind zehn Schulpferde vorhanden, die den Umgang mit den Kindern gewöhnt sind. Die beiden Reithallen sowie das Außengelände bieten genügend Möglichkeiten für den intensiven Reitsport.

Reiten sei jedoch nicht das Einzige, was die Nachwuchssportler erleben: Kameradschaft und eine gute Verbindung zu den Tieren sind prägend und so sieht man viele der überwiegend jungen Reiterinnen in den Ferien fast täglich in der Reitsportanlage.

Den Schnupperreiterinnen hat es sichtlich großen Spaß gemacht. In der ersten Ferienwoche im August findet der nächste Lehrgang statt und dort wird man sicherlich einige der Mädchen wieder auf dem Thurihof antreffen.