Tuningen Das Angebot für Kinder ist gestiegen

Tuningen. In der jüngsten Gemeinderatsitzung legten Jana Lang und Christian Quaaßdorf ihren Jahresbericht zur Sozaialarbeit vor. Daneben gab Ruth Greitmann, Leiterin des Familienzentrums, einen aktuellen Überblick zur Kinderbetreuung. Die Kernzeitbetreuung ist zu einem festen und gut angenommenen Angebot geworden, die 50 vorhandenen Plätze sind bereits belegt und die Erweiterung der Räumlichkeiten in der Schule durch die Gemeinde erfreut alle Beteiligten. "Der weitere Bedarf ist vorhanden und wir nutzen derzeit auch noch einen Raum in der Festhalle", so Quaaßdorf. Auch das Angebot der Ganztagsschule sowie das Essensanbegot der Mensa nutzen viele Kinder.

Insgesamt hat sich die Anzahl der Schüler an der Tuninger Grundschule weiter erhöht. Die Leiterin Esther Horn freut sich, dass im Gegensatz zu anderen Gemeinden in Tuningen ausreichend Lehrkräfte vorhanden sind. Das Essens- und Betreuungsangebot wird gut angenommen, dieses nutzen derzeit 45 von den insgesamt 126 Schülern. "Wir bieten den Kindern ein gutes Programm mit einer Kombination von Betreuung, Verpflegung, Lernen und auch Freizeitaktivitäten", so Horn. Daneben ist auch die Sozialarbeit in Tuningen gefragt, sei es in der Schule oder auch im Jugendtreff "Hasen". "Wir haben alle Hände voll zu tun", so Jana Lang. Im Hasen treffen sich derzeit rund 35 Jugendliche regelmäßig. Im vergangenen Jahr gab es dort zusätzlich eine Vielzahl an Gästen aus Trossingen. Das sei nicht immer unproblematisch gewesen, diese haben sich aber wieder zurückgezogen und nun steht wieder die Tuninger Jugend im Fokus. Ein wichtiges Thema ist die Unterstützung bei der Berufsplanung, sei es mit Bewerbertrainings oder auch der Vermittlung von Praktikums- oder Ausbildungsplätzen.

Gerne und viel genutzt wird im Hasen der neue Werkzeugkoffer, hier können die Jugendlichen nach Belieben an ihren Rollern oder anderen Fahrzeugen arbeiten. Derzeit besteht nur Handlungsbedarf in Sachen Lautstärke der Musikanlage, hier sollen Konflikte mit der Nachbarschaft vermieden werden und daher dürfe sie nicht zu laut aufgedreht werden. In der Schule sind die Einzelgespräche mit den Kindern wichtig, wenn auch mit 53 Gesprächen übers gesamte Jahr die Anzahl überschaubar war, so Christian Quaaßdorf. In 27 Fällen wurde das gemeinsame Gespräch mit den Eltern gesucht. "Wir unterstützen und helfen unseren Kindern wo es geht, doch manchmal müsse man diese auch in die Schranken weisen". Zufrieden zeigte sich Bürgermeister Roth über das Gesamtpaket. In Tuningen gebe es ein gutes und stimmiges Angebot für die Kinder von Klein bis Groß. Tuningen war eine der ersten Gemeinden im Kreis, die dieses weitreichende Angebot an einer Ganztagsschule eingeführt hat, mittlerweile ist es nicht mehr wegzudenken.