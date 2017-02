Tuningen Bürgermeister wieder Herr im Haus

Tuningen. Zusammen mit Bürgermeister Jürgen Roth setzte er unter Beobachtung zahlreicher Tännlegeister die große Waldsäge an, um den Baum zu fällen. Dabei musste man jedoch noch einiges korrigieren, denn der Baum drohte in die falsche Richtung zu kippen. Beim letzten Sägezug fiel dieser dann tatsächlich nicht in die gewünschte Zone, sondern seitlich, wo er nur um Zentimeter an einem geparkten Auto vorbeischrammte. "Alles nochmals gut gegangen", sagte ein sichtlich erleichterter Zunftmeister.

Zuvor jedoch ging er mit dem Schultes nochmals in die Diskussion, da dieser den Schlüssel zurückforderte. Die bei der Eröffnung am Donnerstag verlorene Wette lösten die Narren gestern vor der Ehrentribüne in Bad Dürrheim ein, als diese "Ringelreihen" tanzen mussten. Dafür netzten sie jedoch den Schultes kräftig ein (wir berichteten).

Roth zollte dem Zunftmeister alles in allem eine gute Hand über die Fasnet und er habe seine Amtsgeschäfte bestens bewältigt. Gemeinsam ging es dann in die Zunftstube zum Essen, heute Abend ist noch das Fischessen angesagt.