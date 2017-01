Tuningen Bündnis für Familie organisiert Tuninger Dorfputzete

Mitglieder, Vereine, Organisationen, Einwohner, Kinder und Jugendliche sind willkommen, um in Gruppen aufgeteilt in und um Tuningen den weggeworfenen Müll von Wiesen und Straßengräben aufzusammeln. Treffpunkt ist um 13 Uhr am Rathaus.

Benötigt wird festes Schuhwerk, Handschuhe, wenn vorhanden Müllgreifzangen, eventuell noch Eimer oder Mülltüten. Für die Mitwirkenden gibt es anschließend gegen 15 Uhr einen Schlusshock im Jugendtreff mit Verpflegung. Mitzubringen sind Geschirr und Besteck. Über Kuchen-und Salatspenden freuen sich die Organisatoren. Für Informationen und Anmeldungen für die Dorfputzete bis spätestens 15. März steht Ruth Greitmann im Familienzentrum Tuningen in der Schulstraße 8 oder unter Telefon 07464/3 77 66 und E-Mail familienzentrum@tuningen.de zur Verfügung. Bei einer Beteiligung ist der Name des Vereins oder der Organisation anzugeben, ebenso die Anzahl der beteiligten Helfer, um das anschließende gemütliche Beisammensein mit Verpflegung organisieren zu können. Auch Einwohner sollten sich anmelden.