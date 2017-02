Tuningen Brand zerstört Existenzgrundlage von Hotelier

Seit 1988 haben sich Tuningen und die Stadt Camogli an der ligurischen Küste südlich von Genua zu einer festen Partnerschaft verpflichtet. Initiator und Förderer dieser Beziehung war und ist auf italienischer Seite Mauro Ottobrini, Leiter des Chores Schola Cantorum Mons. G.B. Trofello und Vorsitzender des Partnerschaftsvereins "Amici di Tuningen", teilt der Freundeskreis Camogli mit: "Sein Hotel Albergo Selene in Camogli war in den ganzen Jahren Dreh- und Angelpunkt der partnerschaftlichen Begegnungen zwischen Vertretern der beiden Gemeinden."

Das "Albergo Selene" wurde laut Freundeskreis im vergangenen Jahr gleich zweifach von Katastrophen heimgesucht. Am 14. Oktober fegte ein Wirbelsturm über die ligurische Küste und das Dach des Gebäudes wegriss. Durch herabfallende Balken seien Fenster und Teile des Restaurants schwer beschädigt worden. Ein von der Dachterrasse durch die Luft gewirbeltes Sofa habe ein vor dem Hotel parkendes Auto zertrümmert.

Kaum hätten die Reparaturarbeiten begonnen, folgte die zweite Katastrophe. Während am Mittag des 31. Dezembers im Restaurant des Albergo ein Silvester-Dinner vorbereitet worden sei, sei im Büro und in den Privaträumen Ottobrinis ein Feuer ausgebrochen, das schnell um sich griff. Während die Feuerwehr aus Chiavari mit der Bergung der eingeschlossenen Personen der oberen Stockwerke beschäftigt war, wütete das Feuer ungehindert in den Räumen. Einige Personen erlitten Rauchvergiftungen, aber keine schweren Verletzungen, teilt der Freundeskreis mit.