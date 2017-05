Die Ehrung der Blutspender fand kürzlich bei einem Essen im Gasthof Kreuz in Tuningen statt. Sieben Personen wurden mit Ehrennadeln und Urkunden geehrt. Bürgermeister Jürgen Roth wies darauf hin, dass diese Blutspender große Anerkennung und Wertschätzung verdienen, da sie so regelmäßig und oft ihr Blut spenden. In der Zwischenzeit waren die Geehrten bereits wieder ein paar weitere Male beim Blutspenden und steuern vorbildlich auf die nächste Ehrung zu, heißt es in einer Mitteilung der Gemeinde. Folgende Personen wurden geehrt: Johannes Heß, Ronald Lenzer und Michael Müller für zehn Blutspenden, Hans-Joachim Handke für 25 Blutspenden und für 50 Blutspenden Helga Hanssmann, Martin Inscher und Christa Streble. Foto: Gemeinde