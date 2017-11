Tuningen Blick in die Biografie

Volker Leppin erforscht das Mittelalter

Volker Leppin, der weithin bekannte und renommierte Professor für Kirchengeschichte, ein hervorragender Kenner von Martin Luther, referiert am Freitag, 10. November, im Haus der Apis, Hegestraße 2, in Tuningen, über das Thema Martin Luther: Aspekte der Biografie. Volker Leppin ist ein deutscher evangelischer Theologe und Professor an der Eberhard Karls Universität Tübingen. Er hat einen ausgeprägten Forschungsauftrag im Mittelalter.

Von seinen zahlreichen Büchern und Aufsätzen ist besonders seine Luther–Biografie aus dem Jahr 2006 zu erwähnen, die 2017 in die dritte Auflage gegangen ist. Volker Leppin: "Wenn wir Luther verstehen wollen, dann müssen wir die Zeit in der er lebte zu verstehen suchen. Das finstere Mittelalter gab es nicht, sondern war eine ungeheuer lebendige, vielfältige, auch von Spannungen gezeichnete Gesellschaft. Und genau in diese Spannungen hinein kam Luther."