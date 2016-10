Tuningen Betreuung ist eine Herausforderung

Tuningen. Brigitte Eckert, derzeitig mit der kommisarischen Leitung betraut, freut sich über die neuen Klassenteiler in drei Klassenstufen, lediglich in der zweiten Klasse sei man knapp am Teiler vorbeigeschrammt, erklärte sie in der Sitzung des Gemeinderats.

Die Schüler genießen an der Grundschule nicht nur gute räumliche Verhältnisse, sondern haben viele Möglichkeiten der flexiblen Betreuung. Hier platzt man förmlich aus den Nähten. Von den 117 Schülern sind derzeit 85 für die Kernzeitbetreuung oder die Ganztagsschule angemeldet. "Die Tendenz geht weiter nach oben", betonten die Schulsozialarbeiter Jana Lang und Christian Quaaßdorff.

In Spitzenzeiten sind bis zu 35 Kinder in zwei Schichten in der Schulmensa beim Mittagessen, in der Kernzeitbetreuung gilt es aktuell 49 Kinder zu betreuen. Dies sei eine hohe Herausforderung an die Betreuer, die zusätzlich von Lehrkräften und Jugendbetreuern unterstützt werden. Räumlich sei man jetzt an der Kapazitätsgrenze angelangt, aktuell wird ein Raum in der Festhalle für die Erweiterung umgestaltet. Eine Mischung an Freizeitaktivitäten, Hausaufgabenbetreuung und Intensivierung von Lerninhalten erwartet die Kinder.