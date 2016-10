Tuningen Betreute Jugendarbeit trägt Früchte

Aber, so Lang, müssen auch Konflikte gelöst werden und es wird vieles diskutiert. Die Jugendlichen werden in handwerkliche Tätigkeiten miteingebunden. Großen Spaß hatten alle beim Bau von Podesten für die Kernzeitbetreuung in den Schulräumen. "Bei uns geht’s oftmals zu wie im Taubenschlag", so die Sozialarbeiterin und sie genießt bei den Besuchern einen hohen Stellenwert.

Auch Christian Quaaßdorff hat sich in seinem ersten Jahr in Tuningen einen guten Namen bei den Jugendlichen geschaffen. Es gilt jedoch nicht nur der Spaßfaktor im Hasen. Bewerbertraining, Hilfe bei Praktikum- und Lehrstellensuche sowie Einzelfallhilfen sind weitere Aktionsbereiche. So gibt es für die beiden Betreuer immer etwas zu tun.

Kritisiert wurde von Gemeinderat Hans Münch die teilweise Vermüllung im Außenbereich und insbesondere beim angrenzenden Heimatmuseum. Zigarettenkippen, Flaschen und sonstiger Unrat trüben immer wieder das Bild, wobei die Hasenbesucher regelmäßig in die Pflicht genommen werden, dies aufzuräumen. "Das Bewusstsein zur Müllvermeidung fehlt bei vielen Kindern", betonte Jana Lang. Diese Pflicht werde aber immer sensibilisiert. Insgesamt ernteten die beiden Fachkräfte hohes Lob und Anerkennung für die gute Jugendarbeit. Dem Wunsch eines eigenen Werkzeugkastens werde man gerne entsprechen, so Gemeinderat Eckhard Britsch, denn dies sei eine sinnvolle Investition, um den Kindern den Einstieg in das handwerkliche Geschick zu ermöglichen.