Tuningen Besucher nehmen Angebot gerne an

Tuningen. Jetzt hatte die neue Pastorin der evangelisch-methodistischen Kirche, Elisabeth Kodweiß, erstmals Gelegenheit, nicht nur die Mitglieder der Kirchengemeinde, sondern auch viele Gäste der anderen Konfessionen kennenzulernen. Nach den ersten Wochen scheint sie auch schon voll in der Gemeinde angekommen zu sein, an den verschiedensten Tischen hatte sie Gelegenheit zu einem kurzen "Schwätzchen", währenddessen wurde auch ihr Mann bereits im Küchenteam voll integriert.

Im Foyer der Kirche wurden gerauchte Bauernwurstspezialitäten verkauft, im Kirchenraum erwartete die Gäste ein großes Büchersortiment, und im weiteren Raum konnte man Bastel- und Häkelsachen, frisch gebackenes Adventsgebäck, Marmelade und vieles mehr kaufen. Für die Kinder wartete dort der Krabbelsack und dieser sorgte für manch strahlende Augen bei den Kleinen. In den Jugendräumen im Dachgeschoss waren die Bastel- und Maltische für die Kinder aufgebaut, während die Eltern unten waren. So entstand bei den Kindern in der Zwischenzeit so manch kreatives Bild.

Die beiden Gemeinderäume im Keller waren bis auf den letzten Platz besetzt, und die Helfer in der Küche, an der Kuchentheke und im Service hatten alle Hände voll zu tun. Es war ein ständiges Kommen und Gehen, und es herrschte sichtlich eine Fröhlichkeit in den hellen und modernen Räumen. Pastor Hans-Ulrich Hofmann freute sich mit der Kirchengemeinde über den guten Besuch.