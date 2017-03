Tuningen Besonderes Porträt des Reformators

Bei diesem Konzert begegnet dem Zuhörer Martin Luther nicht nur als der bedeutende theologische Lehrer und Kirchenreformator, sondern als Mensch, als Bruder Martinus, als der Fragende und Suchende, als der Zweifelnde und Verzweifelte, als der Polternde und doch Zärtliche.

"Bruder Martinus" findet am Samstag, 25. März, ab 19.30 Uhr in der Festhalle Tuningen statt. Saalöffnung ist um 18.30 Uhr. Der Tuninger Bürgermeister Jürgen Roth hat die Schirmherrschaft übernommen. Der Eintritt kostet an der Abendkasse zwölf Euro, im Vorverkauf bei der Bäckerei Felsenbeck in Tuningen oder bei Morys Hofbuchhandlung in Trossingen zehn Euro. Kinder bezahlen fünf Euro. Für Bewirtung wird in der Pause gesorgt. Die evangelische Kirchengemeinde Tuningen ist Veranstalter dieses Ereignisses.