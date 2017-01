Tuningen Bei Fest herrscht viel gute Laune

Tuningen. Die beiden Pfarrer Michael Schuhmacher und Andreas Schulz hatten die vielen ehrenamtlichen Helfer in den Gemeinden zum Fest eingeladen. Im Vorfeld feierte die Gemeinschaft einen Gottesdienst. In der Predigt von Pfarrer Schuhmacher betonte er, wie wichtig es sei, einander zu tragen und niemanden zurückzulassen. Schon hier mischte sich der spätere Unterhaltungsakteur Kampino unter die Gästeschar, sein Ziel war es, alle Anwesenden namentlich kennenzulernen.

Abgeschlossene und neue Projekte vorgestellt

I m katholischen Gemeindehaus stellten die beiden Pfarrer die abgeschlossenen Projekte 2016 vor und gaben einen Ausblick auf dieses Jahr. In Mühlhausen zählte die abgeschlossene Kirchturmsanierung zu den größten Aufgaben, deren Fertigstellung konnte in einem gemeinsamen Fest gefeiert werden. In Weigheim läuft der große An- und Umbau, in dem sowohl die Kinderkrippe als auch das neue Pfarrbüro integriert werden können. Die Einweihung soll am 13. Mai gefeiert werden. Die Pfarrer bedankten sich für das große Engagement jedes Helfers in den Kirchengemeinden. In Tuningen steht die Orgelsanierung an, diese soll in diesem Jahr vorangebracht werden.