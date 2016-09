Tuningen Auf dem Erlebnispfad

Am Samstag, 1. Oktober, findet eine geführte Tageswanderung auf dem Schwarzwaldbahn-Erlebnispfad statt. Start auf die zwölf Kilometer lange Strecke ist um 10 Uhr am Bahnhof Triberg. Der Aufstieg beträgt rund 250 Höhenmeter. Die Wanderung sollte nur mit Trittsicherheit absolviert werden. Es ist keine Zwischeneinkehr vorgesehen. Am Kontrollpunkt wird jedoch ein kleiner Imbiss angeboten, auch am Ende der Tour wird es eine Einkehr geben.

Am Sonntag, 2. Oktober, findet eine IVV-Wanderung in Marschalkenzimmern bei Oberndorf im Kreis Rottweil statt. Auf die sechs, zehn und 20 Kilometer langen Strecken kann von 7 bis 13 Uhr gestartet werden. Am Montag, 3. Oktober, findet noch in Rotfelden eine IVV-Wanderung statt, deren Erlös zu Gunsten von Betroffenen der Krankheit Mukoviszidose gespendet wird. Startzeit über die fünf und zehn Kilometer langen Strecken ist von 7.30 bis 13 Uhr.

Am Freitag, 7. Oktober, bewandern die Wanderfreunde gemeinsam ihren eigenen permanenten Wanderweg in Tuningen. Treffpunkt ist um 15 Uhr bei der Metzgerei Kramer. Da die fünf und elf Kilometer langen Strecken ausgeschildert sind, bestimmt jeder seine Geschwindigkeit selbst. Anschließend findet um 18 Uhr noch ein Stammtisch in der Gaststätte "Seeterrasse "Tommas und Max in Schwenningen statt. Auskünfte gibt es bei Herta Leinz, Telefon 07720/3 67 96.