Tuningen Attraktion im Ried eingeweiht

Im Dezember 2014 wurden vom Forstamt Donaueschingen sowie von der Firma 365 Grad Entwürfe vorgelegt, wonach das Gelände mit Schaffung eines weiteren größeren Stillgewässers und Flachwasserzonen ein optimales Biotop für Zug- und heimische Vögel und Klein- sowie Kriechtiere bietet. Die Wasserbüffel sorgen für eine ökologische Bewirtschaftung im gesamten Gebiet und insbesondere auch das Verhindern von Verlandungen der kleinen Seen. 58 000 Euro hat die Gemeinde in die Hand genommen, um das, was sich heute am Mahnwald präsentiert, zu schaffen.

70 000 Euro waren geplant, der ehemalige Förster Holger Binkert habe jedoch mit Herzblut alles in Bewegung gesetzt, um das Gelände kostengünstig mit guten Bedingungen für die Tiere zu schaffen.

Auf dem Erdwall hat man einen Einblick auf das gesamte Freigelände. Dort werden jetzt noch Bänke aus weiteren Spendengeldern der Aktionsgemeinschaft JVA aufgestellt. Forstdezernent Reinhold Mayer vom Landwirtschaftsamt in Donaueschingen lobte den Mut der Gemeinde, solche Maßnahmen anzugehen.

Man gehe weg vom gewöhnlichen Pfad einer Waldwirtschaft, ökologische Aspekte wurden in Tuningen in den Vordergrund gesetzt. Im Gegenzug erhält die Gemeinde für diese Maßnahme entsprechende Ökopunkte für anderweitige Ausgleichsmaßnahmen, diese könnten sich noch erhöhen, wenn sich Gelbbauchunken, Bergmolche, Bekassinen oder Knäkenten im Gebiet ansiedeln.

Viele Tuninger kamen zu der Eröffnung, die Alphornbläser sorgten für den gelungenen musikalischen Rahmen und die Forstspezialisten sowie Bürgermeister Roth enthüllten feierlich die Infotafel, wo alle Details nachgelesen werden können.