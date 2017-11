Tuningen Alle Produkte sind selbst gefertigt

Tuningen. So wird das Museum in den nächsten Tagen noch mit vielen Leckereien aber auch Bastelartikeln ausgestattet. Karin Haf und Renate Jentsch haben liebevoll jede Menge stoffbezogene Schachteln gefertigt und dies mit einer speziellen Buchbindertechnik. Aber auch Wichtel und Stickereien dürfen nicht an ihrem Stand fehlen.

Hoch im Kurs stehen die leckeren Pralinen von Heike Schneckenburger. Diese kommen jedoch erst am Samstag an den Stand, denn jeder Vorbereitungstag wird zu Hause noch genutzt um die süßen Naschereien ganz frisch auf den Tisch zu bringen. Marika List-Strohm und Barbara Groh locken mit feinen Likören und bei der Herstellung legen sie insbesondere Wert auf heimische Früchte. Zibärtlemarmelade, Kornellkirschenkonfitüre oder auch Löwenzahnblütensirup, alle Rohstoffe kommen aus dem heimischen Garten oder Feldhecken. Das Besondere an ihrem Stand ist, dass der komplette Erlös gespendet wird. Eine Behinderteneinrichtung in Balingen oder Projekte in Afrika, sie helfen mit ihren Spenden in jeglicher Richtung.

Catrin Beyer hat verschiedenste Krippenfiguren in einer speziellen Filztechnik gefertigt. Bilder aus Pastellkreide sowie verschiedene Töpfereien ergänzen ihren Stand.