Tuningen Akteure liefern sich spannende Spiele

Tuningen. Bei strahlendem Spätsommerwetter lieferten sich die Spieler aus allen Altersgruppen teils spannende Finalspiele.

Bereits in den letzten zwei Wochen fanden hierzu die Vorrundenspiele statt, so dass man sich am Wochenende auf die besten Spieler aus den Reihen der Jugendlichen und Aktiven konzentrieren konnte. Bei den Kleinsten hatte Luke Wölfle die meisten gewonnenen Punkte auf seinem Siegerkonto und durfte somit den Vereinsmeisterpokal in Empfang nehmen. Lilli und Tim Beiter sicherten sich die Titel bei den Jugendlichen. Bei dem spannenden Endspiel der Damen kam es zu einem Familienduell, bei dem sich Sandra Beiter gegen ihre Tochter Lilli noch knapp behaupten konnte.

Der Nachmittag startete dann mit dem Finalspiel der Hobby-Herren bei dem sich Alexander Shchepkov gegen Martin Plag durchsetzte. Den aufregenden Abschluss bildeten dann die Endspiele der Herren 40 und Herren. In ganz knappen Matches gewann schließlich bei den Herren 40 Eckhard Metzdorf gegen Alexander Kiefer und Philipp Renz konnte sich bei den Herren gegen Jan Wölfle durchsetzen.