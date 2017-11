Tuningen Adventsplätzchen und Basteln

Viele Tuninger, welche lediglich zum jährlichen Basar kommen, waren überrascht in welch hellem Licht und moderner Bauform die neugestalteten Kirchenräume umgestaltet wurden. "Was uns freut, ist die breite konfessionsübergreifende Besucherschar", so Alexander Sigel, welcher sich mit seinem Team um das leibliche Wohl der Gäste kümmerte. Die Ökumene wird in Tuningen sichtbar gelebt und davon konnte man sich in der Johanneskirche überzeugen.