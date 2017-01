Tuningen Abschied und Neubeginn bei Senioren

Tuningen. 20 Jahre leitete Sigrid Glökler die Seniorengruppe, und auch Lisa Schreib war neun Jahre aktiv. Unterstützt wurde das Team von Regine Faller. Die Senioren treffen sich alle vier bis fünf Wochen zu Kaffee und Kuchen, und in der Regel gibt es auch ein kleines Programm. Das wichtigste für die muntere Gruppe ist jedoch das gesellige Miteinander und die guten Gespräche.

Pfarrer Andreas Schulz bedankte sich bei den bisherigen Mitarbeiterinnen. "Es ist nicht selbstverständlich, dass man sich auf solch lange Zeit in so hohem Maße ehrenamtlich engagiert", stellte der Pfarrer fest und überreichte entsprechende Verabschiedungsgeschenke. Neben der Seniorenbetreuung war Sigrid Glökler über viele Jahre Lektorin, Kommunionshelfer und Wortgottesdienstleiterin in der Kirchengemeinde.

Für die Senioren geht es weiter, denn im gleichen Zug fand sich ein neues Team, das abwechselnd die Seniorennachmittage gestaltet. Michaela Larberg, Madeleine Handloser, Melanie Schuhbauer, Erna Hauser und Isolde Bieberstein erklärten sich bereit, diese insbesondere für die Senioren wichtige Veranstaltung weiterzuführen. Diese freuten sich und hießen die Neuen herzlich willkommen. Für Madleine Handloser ist die Aufgabe nicht neu, schließlich war sie vor 25 Jahre federführend dabei, die Seniorennachmittage ins Leben zu rufen. Der nächste Termin ist am Mittwoch, 22. Februar mit Blick auf die hohen Tage der Fasnet geht es dann auch etwas bunter zu. Neue Gäste sind jederzeit willkommen.