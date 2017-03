Tuningen Abriss des "Marielehauses" unklar

Tuningen. Auf dem Grundstück plant die Gemeinde den Abriss und Neubau eines Ärztehauses sowie einer Anlage für altenbetreutes Wohnen. Das jetzige Ergebnis ist ein weiteres Mal unbefriedigend, denn die Behörde gibt keine Zustimmung für den Abriss und plädiert auf einen Erhalt.

Das Tragwerk sei in einem guten Zustand so die Sachverständigen, insbesondere das Gebälk im landwirtschaftlichen Teil sei erhaltenswert. Auch in der Wohnung gibt es offensichtlich erhaltenswerte Teile.

Pilzbefall oder nicht