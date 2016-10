Tuningen 31-Jähriger ohne Führerschein verursacht Unfall

Tuningen/Trossingen-Schura. Ohne im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis zu sein, war der 31-jährige Mann laut Polizeibericht am Sonntagabend mit einem Auto von Weigheim kommend auf der Kreisstraße 5701 in Richtung Tuningen unterwegs. An der Einmündung zur bevorrechtigten Landesstraße 429 wollte der 31-Jährige nach links in Richtung Schura abbiegen und missachtete die Vorfahrt eines 22-jährigen Autofahrers, der von Schura in Richtung Tuningen unterwegs war. Beim Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge wurden keine Personen verletzt. Am Auto des Unfallverursachers und dem zweiten Wagen entstand Sachschaden in Höhe von etwa 1500 Euro. Bei der Unfallaufnahme stellten die eingesetzten Beamten fest, dass der 31-Jährige nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis ist. Er muss sich nun in einem Strafverfahren für seine Fahrt ohne Fahrerlaubnis und den Unfall verantworten.