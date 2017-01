Tübingen Student nach Party tot aufgefunden

Wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Montag berichteten, entdeckte ein Spaziergänger den leblosen 20-Jährigen am Samstagmittag im Garten des Verbindungshauses, in dem die Feier stattgefunden hatte. Der Student sei nur mit Hemd und Hose bekleidet gewesen; Hinweise auf Gewalteinwirkung gebe es nicht.

Auf dem Fest war er am frühen Samstagmorgen zuletzt lebend gesehen worden, wie es weiter hieß. Die Todesursache solle nun mithilfe einer Obduktion geklärt werden.