Tübingen/Schömberg Wegsperren oder behandeln?

Ein paar Wochen zuvor soll der Mann in Calw ein Gemüsemesser in die Tür eines Bekannten aus dem Trinker-Milieu gerammt haben, um mit der Drohung die Herausgabe einer angeblich entwendeten Armbanduhr und von 100 Euro zu erzwingen. Eine versuchte Nötigung, Sachbeschädigung, klagt der Staatsanwalt an.

Als ihn schließlich vor gut einem Jahr in Mühlacker die Polizei vernehmen wollte, eskalierte die Situation. Drei Polizisten überwältigten den Randalierenden, wobei er einem Beamten den Schlagstock entrissen und zugeschlagen haben soll (was der Beschuldigte bestreitet): Gefährliche Körperverletzung, Widerstand. Beleidigung war auch wieder dabei. Der Staatsanwalt hält auch hier "ein Einschreiten von Amts wegen für geboten".

Auch in der Verhandlung zeigt der Mann, der mit 19 Jahren erstmals in die Psychiatrie kam, seine hohe Reizbarkeit. Zwar braust er schnell und plötzlich auf, wird etwas lauter, aber richtig aggressiv scheint er nicht und betont mehrfach, nur in diesen "Ausnahmefällen" gewalttätig geworden zu sein. Was ihm sehr leid tue. "So schlimm bin ich gar nicht", sagt er. "Ich habe so viele Schläge bekommen im Leben, ich habe Angst vor Menschen."

Dem ebenso souveränen wie sensiblen Vorsitzenden Ulrich Polachowski gelingt es überraschend schnell, das Vertrauen des Mannes zu gewinnen. Die Verhandlung wird zusehends entspannt, geradezu kooperativ. Es wird sogar gescherzt.

Er sei krank und brauche Hilfe, sagt der Angeklagte. Stattdessen habe man ihn über all die Zeit immer nur mit Medikamenten vollgepumpt, ihn "jahrelang vermurkst in der Klinik".

Gegen seinen Betreuer erhebt er teils schwere Vorwürfe, gegen manche Ärzte, manche Einrichtungen, manche Polizisten. Dann lobt er wieder andere, die er manchmal sogar namentlich nennt, als "gut" oder "anständig", gar als "liebe Menschen". Auch seine Mutter, die mit der älteren Schwester im Saal ist, bekommt Vorhaltungen ab: Er könne nicht mit ihr zusammenleben. Vor dem Verhandlungssaal hatte er sie lang und unter Tränen umarmt.

Er drückt sich bisweilen sehr gewählt aus

Er hat nicht mehr als einen Hauptschulabschluss, aber kann sich auffallend gut, zuweilen sogar sehr gewählt, auch ironisch ausdrücken. Die Aussagen wirken in sich stimmig und schlüssig. Der Angeklagte lacht herüber zum psychiatrischen Sachverständigen auf der Gutachterbank vis à vis, als er selbst sein Leiden als "schizoid-affektive Psychose" benennt: "Das habe ich doch korrekt gesagt, Herr Dr. Essinger, oder?" Der Psychiater nickt freundlich zurück. Auch Verteidiger Christoph Geprägs, der seinen Mandanten manchmal behutsam bremst, lacht mit.

Bis vor etwas mehr als einer Woche war der Mann "untergebracht" in der Klinik. Seither ist er nach eigenen Angaben freiwillig dort. Er macht Musik- und Maltherapien mit, findet sich sogar "ganz begabt". Er bekommt Medikamente. Auch in der Verhandlung ermüdet er deswegen schnell. Der Richter gewährt ihm bereitwillig eine Rauchpause.

Zwei weitere Verhandlungstage sind angesetzt, dann ist zu entscheiden, was mit dem Beschuldigten wird. Staatsanwalt Denis Fondy hält ihn auch bei den gewichtigeren Tatvorwürfen zwar für "eingeschränkt schuldfähig, wenn nicht schuldunfähig", sieht aber eine Gefährdung der Allgemeinheit, die eine von der Strafkammer veranlasste Unterbringung nötig mache.