Tübingen/Nagold Nach Familiendrama: 39-Jähriger auf freiem Fuß

Angeklagt war der Mann wegen versuchten Totschlags und gefährlicher Körperverletzung. Weil er aber an paranoider Schizophrenie leidet, sei er bei der Bluttat im Mai diesen Jahres nicht schuldfähig gewesen, so der forensische Gutachter. Das Gericht musste entscheiden, ob der Mann, der ein halbes Jahr in einem psychiatrischen Krankenhaus untergebracht war, unter bestimmten Voraussetzungen wieder in Freiheit entlassen werden konnte.

Dafür sprach aus Sicht des Gutachters eine gute Sozialprognose. Der Mann kann nicht nur an seinen Arbeitsplatz zurückkehren, sondern habe auch ein hohes Ausbildungsniveau, eine gute soziale Anpassung und eine – bis zur Tat – ungestörte Familiensituation. Voraussetzung für eine vorzeitige Freilassung sei, dass die Pharmatherapie, die bei dem 39-Jährigen rasch angesprochen habe, konsequent fortgeführt werde.

Auch die Staatsanwaltschaft plädierte zugunsten des Angeklagten. In diesem Fall gebe es so viele Opfer: Ehefrau, Kinder, Mutter, Schwiegervater. Auch der Angeklagte sei Opfer seiner eigenen Krankheit gewesen. Wenn es aber zur Freilassung kommen sollte, so die Anklagevertretung, müssten die Kontrollen "viel engmaschiger" sein.