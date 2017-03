Tübingen Missbrauch: 23-Jähriger wegen 90 Taten angeklagt

Tübingen - Wegen schweren sexuellen Missbrauchs von Kindern und sexuellen Missbrauchs Jugendlicher muss sich ein 23-Jähriger von Donnerstag an am Landgericht Tübingen verantworten. Ihm werden insgesamt 90 Taten ab März 2014 vorgeworfen, darunter auch eine Vielzahl an Fällen von Verbreitung und Handel mit kinderpornographischem Material. Das teilte das Gericht vorab mit.