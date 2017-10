Tübingen/Kreis Calw Sexueller Missbrauch: Stiefvater angeklagt

Dieser 199 Fälle habe er sich binnen fünf Jahren schuldig gemacht, wie Staatsanwältin Rotraud Hölscher in ihrer Anklage schilderte. Demnach, so die Anklägerin, habe er das 1996 geborene Mädchen zwischen dessen 13. und 18. Lebensjahr missbraucht. Die Taten hätten bis zum Geschlechtsverkehr gereicht. Und das nicht nur in der Wohnung der Familien in einer Kreisgemeinde, sondern auch im gemeinsamen Urlaub. Hölscher berichtete von anfänglich einmal wöchentlichen, später zweimal wöchentlichen Übergriffen durch den Angeklagten. Durch einen Auszug zur Oma beendete die Geschädigte schließlich den Missbrauch.

Erstmals hat sie sich ihren Freund anvertraut

"Er nutzte die Gelegenheit, wenn die Mutter bei der Arbeit war", erzählte der ermittelnde Kriminalbeamte der Calwer Polizei von den im Sicherheitsbereich in Gegenschicht arbeitenden Eltern. "Ihr war deutlich anzumerken, wie sehr sie alles psychisch belastete", zog der Ermittler sein Fazit aus der ersten Vernehmung vor zwei Jahren, bei der die inzwischen junge Frau immer wieder zu weinen begonnen habe.