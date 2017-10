Tübingen/Calw Tochter jahrelang missbraucht: Haftstrafe

Den Prozessbeginn am Tübinger Landgericht hatte der mittlerweile im Hohenlohischen wohnhafte Angeklagte noch auf freiem Fuß erlebt. Nach dem Urteil aber wurde der ergangene Haftbefehl sofort vollstreckt: Der Mann soll für sieben Jahre und neun Monate ins Gefängnis, weil er über einen Zeitraum von zehn Jahren – zunächst in der gemeinsamen Wohnung der Eltern, nach der Scheidung bei den regelmäßigen Besuchen des Kindes an Wochenenden – seine Tochter vielfach missbraucht und in zwei Fällen oral vergewaltigt hat.

Bis zum Schluss hatte der gelernte Industriemechaniker die Vorwürfe abgestritten. Aber am Ende waren die von Staatsanwältin Rotraud Hölscher zusammengetragenen Indizien und die Aussage der jungen Frau doch so überzeugend, dass die Große Jugendstrafkammer unter Vorsitz der LG-Vizepräsidentin Mechthild Weinland keine Zweifel mehr hatte. Dass der Mann uneinsichtig in Tat und Schuld war und seiner Tochter nicht durch ein Geständnis die extrem belastende Zeugenaussage vor Gericht ersparte, wirkte sich strafverschärfend aus.

Der Fall war erst sechs Jahre nach den letzten fraglichen Geschehnissen ins Rollen gekommen, weil die inzwischen 20-jährige Frau am Arbeitsplatz zusammengebrochen war und danach auf Drängen ihrer Vorgesetzten gemeinsam mit der Mutter Anzeige gegen den – nach einem unter Alkoholeinfluss selbst verschuldeten Autounfall – in einer Behinderten-Werkstatt beschäftigten Mann erstattet hatte. Ihm waren rund 180 Fälle von teils schwerem Missbrauch seines schutzbefohlenen Kindes vorgeworfen worden. 23 davon zog die Große Jugendstrafkammer aus drei Richtern und zwei Schöffen jetzt als Grundlage für das Urteil heran.