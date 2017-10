Triberg Zweite Bewerbung zurückgewiesen

Triberg. Der Reihe nach: Am Montagabend hatte die Vorsitzende des Gemeindewahlausschusses, Hauptamtsleiterin Barbara Duffner, kurz nach Ablauf der Bewerbungsfrist um 18 Uhr, im Beisein unserer Zeitung nochmals den Briefkasten am Rathaus geöffnet und keine weitere Bewerbung zur Bürgermeisterwahl vorgefunden.

Etwa eine halbe Stunde vor der öffentlichen Sitzung des Gemeindewahlausschusses am Dienstagmorgen um 8.45 Uhr im Triberger Rathaussaal händigte Bürgermeister Gallus Strobel der Wahllausschussvorsitzenden einen Umschlag aus, der zu ihrer Überraschung eine weitere Bewerbung, die von Günther Möckesch vom Parkhotel Wehrle, enthielt. Der Umschlag war mit der Anschrift "Stadtverwaltung Triberg, z. Hd. Herrn Dr. Strobel" versehen und nicht an sie, wie es in der Stellenausschreibung im Staatsanzeiger von Baden-Württemberg ausdrücklich stand, adressiert. Der verschlossene Umschlag war zudem nicht mit der geforderten Aufschrift "Bürgermeisterwahl" gekennzeichnet und deshalb auch nicht gleich an sie weitergeleitet worden.

Der Umschlag war, wie Duffner, nach der verpflichtung der Wahlausschussmitglieder durch den Bürgermeister laut Kommunalordnung, bei dessen öffentlicher Sitzung informierte, bei Strobels Sekretärin am Montagvormittag gegen 11 Uhr von einem Boten abgegeben worden und zwar nach dem üblichen Posteingang. Sie habe den Eingang bestätigt und den Umschlag in Strobels Abwesenheit auf dessen Schreibtisch gelegt. Da der Bürgermeister den ganzen Tag terminlich außer Haus war und nicht mehr ins Büro kam, blieb der Umschlag bis Dienstagmorgen liegen. Nachdem ihn Strobel bei der Sichtung seiner Post entdeckte, habe er ihn gleich an Duffner weitergeleitet. "Der Sekretärin kann man keinen Vorwurf machen", betont die Vorsitzende des Gemeindewahlausschusses" auf Nachfrage. "Sie kannte ja den Inhalt des Umschlags nicht".