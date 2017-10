Druckfrisch liegt er vor: der Jahresbericht der 1913 gegründeten Baugenossenschaft Triberg eG für das Geschäftsjahr 2016. Wie kaum anders zu erwarten, konnten die Zahlen aus dem Geschäftsjahr 2015 erneut erfolgreich fortgeschrieben werden.

Triberg/Schonach. Deshalb konnte der Verband der baden-württembergischer Wohnungs- und Immobilienunternehmen den Vorstandsmitgliedern der Genossenschaft, Rolf Gehringer und Hans-Peter Sluzalek, wiederum eine erfolgreiche Arbeit sowie eine absolut korrekte Geschäftsführung bescheinigen.

Fristgerecht wurden die Einladungen an die Mitglieder zur "Ordentlichen Mitgliederversammlung", die am Freitag, 27. Oktober, um 19.30 Uhr im Hotel Zum Bären in Triberg stattfindet, verschickt. Der komplette Jahresbericht liegt bereits seit dem 16. Oktober in den Büroräumen der Baugenossenschaft in Triberg, Schulstraße 20a während der offiziellen Geschäftszeiten zur Einsicht aus.