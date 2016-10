Triberg Zur Kindertrauer gehört Wut und Lachen

An den beiden Nachmittagen wechselten sich Bewegungsphasen mit ruhigen Impulsen, und Ayse Bosse ließ den Kindern Zeit, sich auf das Thema einzulassen. Am zweiten Nachmittag wurde der Workshop von einem Filmteam des Kinderkanals begleitet. Die anfängliche Aufregung, ins Fernsehen zu kommen, legte sich rasch und die Grundschüler gingen ganz natürlich mit den filmischen Begleitern um. Clarissa Corréa da Silva, Moderatorin der Kika-Sendung "Kummerkastens", fügte sich nahtlos in die Gruppe ein und unterstützte die Trauerbegleiterin. Für vertrauliche Gespräche schickte Ayse Bosse das Filmteam vor die Tür.

Sie wünschte sich als Ziel für ihre Workshopschüler, dass sie sich nicht von Trauer lähmen lassen, sondern aktiv damit umgehen können; dass sie sich Zeit nehmen für eine Pfütze Trauer und ohne schlechtes Gewissen albern und ausgelassen sind, auch wenn sich die Gesellschaft mit diesem Trauerverhalten schwer tut.

Alle Kinder erhielten ihr Kinderbuch, in dem sie im Bedarfsfall in kleinen Portionen ihre Trauer hineinarbeiten können. Die Sendung über Ayse Bosse und den Triberger Grundschülern wird am 20. November um 20 Uhr im Kika gesendet.