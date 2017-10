Triberg Zum Abschluss: "Rum isch rum"

Das wird seit vielen Jahren so gehandhabt als krönender Höhepunkt des alljährlichen Abschlusses der Touristiksaison. Zahlreiche Danksagungen hatte Stadtmarketingleiter Nikolaus Arnold zu tätigen: Angefangen bei den Vermietern, der Feuerwehr, den Vereinen, den Stadt- und Wanderführern, den Mitarbeiter beim Wasserfall und im Schwarzwaldmuseum bis hin zu seinen direkten Mitarbeitern der Tourist-Info. Begonnen wurde der Saisonabschluss mit einem neuen Einblick in die Wasserfallwelt, der mit einer Drohne aufgenommen wurde, musikalisch untermalt durch Händels Wassermusik vom Barockensemble der Wiener Symphoniker. In einem kurzen Rückblick ließ Arnold das touristische Jahr Revue passieren, das mit dem dritten Triberger Trachtenumzug begann. Ein Höhepunkt waren wieder die Schwarzwaldbahntage, die später eine weitere Rolle spielen sollten – bei der Vorstellung des Triberglands und die Entstehung eben dieses Modells durch den Entwicklungsingenieur der Firma Faller, Hendrik Mielke. Als einen Meilenstein auf dem Weg zur Ganzjahres-Destination bezeichnete Arnold die Modellbau-Stadt.

Zu Wort kam auch der Betreiber des Eulen- und Greifvogelparks, Stephan Keidel, der einen flammenden Appell für solche Einrichtungen abgab als eine der wenigen Chancen zur gezielten Nachzucht gefährdeter oder in der Natur bereits ausgestorbener Arten. Ein geändertes Reiseverhalten, sicher auch bedingt durch die politische Situation, habe dazu geführt, dass man in der Wasserfallstadt nach einem ohnehin starken Vorjahr noch einmal deutliche Steigerungen erzielen konnte.

Während der gesamten Zeit bewies die Stadt- und Kurkapelle unter der Leitung von Hansjörg Hilser ihr hohes musikalisches Können und unterhielt mit Märschen und Polkas, bis nach "Rum isch Rum" die Lichter ausgingen.