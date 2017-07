Der Kindergarten St. Raphael feiert in diesem Jahr sein 125-jähriges Bestehen. Nachdem im Mai in der Einrichtung gefeiert wurde, fand am Sonntag ein Dankgottesdienst in der St. Urbanskirche statt. Der Triberger Familienchor umrahmte den Gottesdienst dabei musikalisch. Diakon Klaus-Dieter Sembach leitete den Wortgottesdienst und begrüßte die Kinder, Eltern und Erzieher. "Wir wollen auch Gott für unseren Kindergarten danken", erklärte er den Mädchen und Jungs die Bedeutung des Jubiläumsgottesdienstes. Diese hatten sich umfassend mit der Geschichte um die Arche Noah befasst und stellten diese im Altarraum nach. Eine große Holzkonstruktion deutete die Arche an, die von Noah und seiner Familie "gebaut wurde". Hier gab es Platz für Noah und seine Familie, für alle Tiere sowie Nahrungs- und Lebensmittel. 40 Tage und 40 Nächte regnete es und das Wasser überschwemmte die gesamte Erde. Schließlich schickte Noah eine Taube los, die einen grünen Zweig mitbrachte. So konnt Noah auch wissen, dass sie die Arche nun wieder verlassen können. Foto: Kammerer